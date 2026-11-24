Fiore di carne: il film più scandaloso e importante del cinema olandese torna sul grande schermo delcinema Impero per la rassegna Cinema AddictionÈ considerato il film olandese indipendente più importante, “Fiore di carne” del regista Paul Verhoeven arrivagiovedì 26 novembre alle ore 20.45 sul grande schermo del cinema Impero per la rassegna gratuita CinemaAddiction. La pellicola del 1973, selezionata nella cinquina dei migliori film stranieri agli Oscar, alla sua uscitafece scandalo ma diventò il film più visto nelle sale olandesi. La sua visione ancora oggi, vietata ai minori di18 anni, restituisce la libertà espressiva e la dirompenza del corpo che contraddistingue i Paesi Bassi. L’operaapre il secondo ciclo tematico intitolato “Amore di carne” dell’edizione autunnale della rassegna promossa daApulia film commission. Dopo il primo itinerario “Sogno cyberpunk”, i prossimi tre appuntamenti, purconservando la centralità del corpo, declinano il tema alla passione amorosa.Paul Verhoeven è un regista dalle numerose vite, “Fiore di carne”, tratto dal romanzo “Turks fruit” di JanWolkers, appartiene alle sue prime opere del periodo olandese. Nel 1999 venne riconosciuto come miglior filmolandese del secolo attraverso una votazione popolare organizzata dal Nederlands Film Festival. Ilprotagonista, interpretato da un giovane Rutger Hauer prima del ruolo iconico come replicante in Blade runner,è Erik, uno scultore ribelle che si innamora di Olga anche lei libera e imprevedibile. Il racconto mostra la storiad’amore travolgente e viscerale tra i due. Ma c’è anche la sofferenza e l’ossessione di Erik nel perdere ladonna della sua passione, tra flashback e tempo presente. Il ritorno di Olga porterà con sé una veritàdrammatica a cui l’uomo non si sottrarrà, restandole accanto. Il film non è un classico delle storie d’amore, maè un racconto spregiudicato, anticonformista, diretto, scomodo e per niente accondiscendente. Dopo questoperiodo olandese, il regista Verhoeven avrà poi una seconda vita negli Stati Uniti, firmando pellicolemainstream dal successo da record come: Robocop, Basic Instict e Atto di forza. Per poi tornare a una terzavita europea, in cui spicca il premiato “Elle” interpretato da Isabelle Huppert.Il ciclo “Amore di carne”, dopo il film cult olandese, andrà avanti. Giovedì 3 dicembre con “Rossosangue” (1986) del regista francese Leos Carax. Ancora una volta una storia d’amore anticonvenzionaleaffidata alle interpretazioni di Juliette Binoche e Denis Lavant. A chiudere, giovedì 17 dicembre si fa un saltonel 2023 con “La chimera”. L’opera della regista italiana Alice Rohrwacher, tra le autrici più originali del cinemacontemporaneo. La rassegna Cinema Addiction conferma la sua missione di diffondere la culturacinematografica. Programmata in contemporanea nei cinque capoluoghi pugliesi, vede il coinvolgimento diesperti del settore con uno spazio introduttivo delle proiezioni. Al cinema Impero di Brindisi partecipano laregista e giornalista brindisina Paola Crescenzo e i critici cinematografici Massimo Causo, Davide Di Giorgioe Massimiliano Martiradonna che si alterneranno nell’arco degli appuntamenti.I film sono tutti in lingua originale e sottotitolati in italiano, gli spettacoli ad ingresso gratuito iniziano alle ore20.45. Cinema Addiction è un progetto realizzato da Apulia Film Commission e Regione Puglia, a valere surisorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema2025/2026”.