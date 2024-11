Fiorino (Faisa/Cisal): condanna ai danneggiamenti e agli atti vandalici contro autobus di linea della S.T.P. Brindisi

Condanna ai danneggiamenti e agli atti vandalici contro autobus di linea della S.T.P. Brindisi avvenuti in data 13 novembre 2024 in viale Aldo Moro

L’organizzazione sindacale F.A.I.S.A. – C.I.S.A.L. di Brindisi, esprime la propria ferma condanna contro i ripetuti episodi di vandalismo e danneggiamento ai danni dei mezzi di trasporto pubblico di linea della città di Brindisi. Questi atti non solo compromettono la qualità del servizio e la sicurezza dei passeggeri, ma colpiscono anche gli Operatori di Esercizio, che ogni giorno operano con professionalità per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

I danni agli autobus di linea causano interruzioni e disservizi, riducendo la disponibilità dei mezzi e aumentando i costi di manutenzione, che ricadono inevitabilmente su tutta la comunità. Come già chiesto nel periodo del 31 ottobre “HALLOWEN” la scrivente Organizzazione Sindacale inviava alla S.T.P. di Brindisi richiesta di interruzione temporanea di alcune corse sulle linee sensibili, per prevenire episodi di atti vandalici, prontamente la S.T.P. di Brindisi evidenziava con richiesta scritta al Signor Prefetto di Brindisi e a tutte le forze dell’ordine la massima attenzione e interventi mirati su delle zone particolarmente critiche, al contrastare tale fenomeno di atti vandalici, la collaborazione delle forze dell’ordine ha sortito gli effetti desiderati visto che, nella giornata del 31 ottobre non si sono registrati incidenti o danneggiamenti.

Chiediamo alle autorità locali e alle forze dell’ordine di intensificare i controlli e di adottare tutte le misure necessarie per contrastare questo fenomeno.

Il sindacato F.A.I.S.A. – C.I.S.A.L. di Brindisi si impegna a tutelare i diritti e la sicurezza dei lavoratori, chiedendo alla S.T.P. di Brindisi la costante collaborazione con le forze dell’ordine, per continuare a garantire ai dipendenti le condizioni di svolgere il proprio lavoro in un ambiente sicuro.

FAISA – CISAL

Il Segretario Provinciale

Massimiliano Fiorino