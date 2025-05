Fipe/Confcommercio Brindisi protagonista della terza giornata nazionale della ristorazione. Domani evento con i bambini del “Marinaio d’Italia”

Sabato 17 maggio 2025 torna la “Giornata della Ristorazione”, l’evento organizzato da

Fipe-Confcommercio che celebra l’ospitalità italiana e il ruolo cruciale della ristorazione nel

tessuto economico e sociale del Paese.

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa coinvolgerà migliaia di ristoranti italiani, in Italia e

nel mondo, con una serie di eventi dedicati a rafforzare il valore della convivialità e della

cultura gastronomica italiana.

In questa ottica, la Fipe/Confcommercio della provincia di Brindisi ha inteso partecipare in

maniera convinta all’iniziativa, nella consapevolezza che proprio la ristorazione può

rappresentare un elemento di crescita del sistema dell’accoglienza territoriale.

Tra i ristoranti italiani partecipanti all’iniziativa, Fipe/Confcommercio Brindisi sarà presente

con:

Casina dei Nonni – Oria

Toto & Raf Restaurant – Brindisi

Osteria del Porto – Savelletri (Fasano)

Galipa Ristorante – Francavilla Fontana

Nell’ambito delle iniziative promosse per la Giornata della Ristorazione domani, martedì 13

maggio 2025, alle ore 10.00, nel plesso della Scuola Primaria “Marinaio d’Italia” dell’Istituto

Comprensivo Casale di Brindisi, avrà luogo “Cooking Class” – evento di educazione

alimentare riservato a due classi dello stesso Istituto. Gli alunni, con le mani in pasta,

vivranno un viaggio sensoriale con i piatti della memoria e della tradizione brindisina,

riscoprendo il valore della cultura e del mangiar bene.

La chef Velia darà vita ad un laboratorio didattico e sensoriale in cui i bambini impareranno a

realizzare le orecchiette con farina e acqua, conosceranno le verdure locali e scopriranno

come pulire e utilizzare questi ingredienti.