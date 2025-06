Porto di Bari e di Brindisi: firmata la concessione, MSC gestirà i servizi crocieristici per i prossimi 10 anni nei porti di Bari e di Brindisi. Previsti un significativo aumento degli scali e il miglioramento dei servizi in entrambi gli scali.

Questa mattina, nel cantiere dove sta prendendo forma il nuovo terminal crocieristico, sulla banchina n. 10 del porto di Bari, il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Ammiraglio Vincenzo Leone, e Gianluca Suprani, presidente della “Bari-Brindisi Cruise Terminal”(MSC), hanno sottoscritto la concessione decennale per la gestione delle aree e dei beni demaniali destinati ai servizi crocieristici nei porti di Bari e di Brindisi, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione.

All’evento erano presenti le autorità e i rappresentanti del cluster marittimo di Bari e di Brindisi e Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione crociere del Gruppo MSC.

La firma chiude, di fatto, un percorso istruttorio avviato nel dicembre 2023 che ha visto la pubblicazione dell’istanza per ben 158 giorni consecutivi, sugli albi online dell’AdSPMAM e dei Comuni di Bari e di Brindisi, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale europeo degli appalti.

Nessuna osservazione, nessuna istanza concorrente: l’unico soggetto che ha manifestato interesse è stato proprio “Bari-Brindisi Cruise Terminal”.

Il parere favorevole del Comitato di Gestione, espresso nel marzo scorso, ha sancito la conclusione dell’iter.

La concessione riguarda esclusivamente spazi e strutture di supporto all’accoglienza dei crocieristi – terminal, servizi a terra, aree di parcheggio; mentre l’utilizzo delle banchine operative resta pubblico, come previsto dalla normativa vigente e sotto il controllo delle autorità competenti.

“Bari-Brindisi Cruise Terminal” gestirà la concessione in maniera indipendente rispetto all’attività crocieristica di MSC, garantendo condizioni paritetiche a tutte le compagnie che scaleranno i terminal.

Nel piano economico-finanziario (PEF) presentato da Bari-Brindisi Cruise Terminal, sono previsti investimenti per almeno 2,2 milioni di euro in entrambi i porti.

Gli investimenti saliranno a 4,5 milioni di euro se verrà concessa l’estensione della concessione, in virtù dell’identificazione e dello sviluppo del terminal crociere a Sant’Apollinare, nel porto di Brindisi, favorendo così un ulteriore crescita dell’attività crocieristica a Brindisi per tutte le compagnie.

Nello specifico, pertanto, a Bari, l’intervento più significativo sarà l’allestimento degli spazi interni del secondo terminal crociere, attualmente in fase di completamento da parte dell’AdSPMAM.

A Brindisi, invece, MSC si impegna a ristrutturare e riqualificare l’area di accoglienza crocieristi presso la banchina di Costa Morena Est- testata Nord; e a presentare un progetto per la realizzazione del nuovo terminal in corrispondenza dei realizzandi approdi di Sant’Apollinare.

In entrambi i porti, è previsto, inoltre, che MSC si occupi della sistemazione delle aree di parcheggio.

La novità più rilevante riguarda l’incremento degli scali che, nei prossimi anni, verranno effettuati da tutte compagnie crocieristiche in entrambi i porti. Secondo le stime, nel 2030 si prevedono complessivamente 232 scali a Bari e 84 a Brindisi; numeri destinati a salire, nel 2034, rispettivamente a 254 e 104.

“Questa concessione rappresenta un passaggio strategico commenta il commissario straordinario, Amm. Vincenzo Leone– abbiamo finalmente un operatore internazionale, leader del settore, che crede davvero nel potenziale dei nostri porti e ha deciso di investire con una visione di lungo periodo. Un investimento che darà, già nell’immediato, numerosi frutti. L’aumento degli scali e il potenziamento dei servizi, infatti, genereranno un effetto leva sull’economia locale, alimentando l’indotto e creando nuove opportunità occupazionali per tutto il territorio, dal comparto turistico a quello commerciale e logistico”.

Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo Divisione crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: “È un’iniziativa in cui crediamo molto, che porterà grandi benefici ai porti di Bari e Brindisi, alle rispettive città e all’intera regione. Gli investimenti previsti contribuiranno a sviluppare l’elevato potenziale crocieristico di questi magnifici territori, permettendo così alla Puglia di diventare non solo un primario hub crocieristico in Mediterraneo, ma di promuovere ancora di più la propria vocazione turistica, soprattutto a livello internazionale, perché molti passeggeri tornano poi in vacanza nelle località visitate durante la crociera. Ringrazio sentitamente tutte le autorità, le istituzioni e l’intero cluster marittimo per la collaborazione e la professionalità mostrate nel portare a termine questo importante progetto”.

“Si conclude oggi un lavoro che la Regione Puglia ha cominciato qualche anno, fa cercando di convincere uno dei più grandi vettori di crociere del mondo a sbarcare a Bari e a Brindisi, stabilendo la sua base in quest’area del Mediterraneo- ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano– . È stato un percorso complesso ma fruttuoso, e non posso che ringraziare MSC, in particolare il presidente Aponte, che ha avuto un ruolo determinante nella scelta della nostra Regione e nella decisione di trasferire qui, in Puglia, le attività che prima erano basate altrove. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra, realizzato insieme all’ammiraglio Leone, all’Autorità di Sistema Portuale, al sindaco di Brindisi e a tutti i soggetti istituzionali e operativi che hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo. È una trasformazione importante: ciò che un tempo accadeva nel Nord dell’Adriatico, oggi si realizza nel Sud. Per Bari, per Brindisi e per l’intero sistema portuale pugliese si aprono nuove prospettive di crescita: questa presenza genererà opportunità economiche, sviluppo di business, formazione, occupazione e un notevole incremento dei flussi turistici. È davvero una grande giornata per la Puglia”.

“Questo accordo testimonia l’efficacia della sinergia tra istituzioni e imprese private che scelgono di investire nella nostra terra, condividendo l’impegno nel valorizzare il sistema portuale e riconoscendo il ruolo strategico di Bari nel contesto marittimo nazionale e internazionale- ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese. A nome della città, ringrazio l’Autorità Portuale per il lavoro svolto nella promozione del nostro territorio, offrendo servizi sempre più efficienti che rafforzano l’attrattività e la competitività di Bari. Il nuovo terminal crociere rappresenta un’opportunità concreta per dare nuovo slancio al turismo cittadino e all’economia locale”.

“Prima della firma, – ha commentato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna- ho ottenuto un’interlocuzione significativa e positiva con i rappresentanti del board di MSC che hanno confermato grande impegno e attenzione nei confronti della nostra città. Per la Compagnia, Brindisi è una grande scommessa. L’approdo nel porto interno, quando le condizioni metereologiche lo consentono, è largamente apprezzato dai passeggeri, come risulta dai feedback raccolti. MSC si adopererà fattivamente con le opere previste dalla concessione, garantendo al contempo massimo sostegno alle iniziative di rilancio e di sviluppo della città”.

MSC Crociere si impegna, inoltre, ad incentivare ulteriormente la crescita del traffico e a garantire standard qualitativi elevati.

Nel testo della concessione è prevista la possibilità di una estensione: condizione necessaria sarà la presentazione, da parte di MSC, di un progetto per la realizzazione di un nuovo terminal crocieristico nell’area di Sant’Apollinare a Brindisi, con un investimento aggiuntivo di circa 2,3 milioni di euro.

Un ulteriore passo nel percorso avviato dall’Ente portuale finalizzato a rafforzare la competitività dei due scali sul mercato crocieristico internazionale.