Firmato l’accordo di collaborazione tra Prefettura e Procura della Repubblica-D.D.A. di Lecce in materia di prevenzione antimafia



Presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Brindisi, è stato siglato un accordo di collaborazione tra la Prefettura di Brindisi e la Procura della Repubblica D.D.A. di Lecce in materia di prevenzione antimafia. L’accordo è stato firmato dal Prefetto di Brindisi, Guido Aprea e il Procuratore Capo della Repubblica DDA di Lecce, Giuseppe Capoccia. È intervenuto l’On. Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia. Una collaborazione che, in effetti, esiste già da tempo e questo accordo di collaborazione è frutto di una direttiva del Ministro dell’Interno, che a sua volta prevede un accordo tra lo stesso Ministro e il Procuratore Nazionale Antimafia che può rendere ancora più efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata. Uno scambio ancora più proficuo di informazioni che hanno la possibilità di arrivare dove, nelle rispettive competenze, ci sono dei limiti. L’On. D’Attis, inoltre, ha anticipato che il 26 e 27 marzo prossimo, la Commissione Parlamentare Antimafia, di cui è vicepresidente, sarà in Puglia, a Bari, a Lecce e, il 27 a Brindisi dove ci sarà un incontro con i massimi vertici delle autorità che governano la Magistratura locale e quella Antimafia, per fare il punto su quello che può fare il Parlamento per aiutare il territorio nella lotta alla mafia. Sarà un appuntamento molto importante, un segnale che lo Stato c’è. Anna Consales