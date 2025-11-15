Fisascat Cisl – I dipendenti dell’asilo nido di Ostuni sono ancora senza stipendio

“Le lavoratrici ed i lavoratori, impiegati presso l’asilo nido comunale di Ostuni, gestito dalla Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”, non hanno ancora ricevuto la retribuzione relativa al mese di settembre u.s. attesa entro il successivo 20 ottobre; tale mancato adempimento di obblighi contrattuali determina conseguenti difficoltà economiche alle rispettive famiglie”: è quanto denuncia Maria Scala Vinci, segretaria generale della Fisascat Cisl Taranto Brindisi.

E’ “inaccettabile che la dedizione e la professionalità, dimostrate quotidianamente da educatrici ed operatori nell’espletamento di un servizio essenziale per le famiglie e per i bambini della comunità ostunese, vengano contraccambiate con tale inaccettabile inadempienza” prosegue Vinci che sollecita alla stessa Cooperativa sociale “l’immediato saldo delle spettanze e chiarezza sul futuro, per un servizio che è garantito con totale senso di responsabilità.”

La Fisascat Cisl a nome e per conto degli stessi dipendenti rivendica, dunque “l’immediato pagamento delle retribuzioni arretrate, chiarezza sia da parte della “Raggio di Sole” che dell’Amministrazione comunale e del consorzio Ciisaf circa le ragioni del ritardo denunciato e garanzie per la regolarità dei pagamenti futuri.”

Qualora non si dovesse addivenire a soluzioni immediate, conclude Maria Scala Vinci “le lavoratrici ed i lavoratori si riservano il diritto di intraprendere tutte le azioni legali e le forme di protesta previste, non esclusa la proclamazione dello stato di agitazione, per tutelare i propri diritti contrattuali e la continuità del servizio.”