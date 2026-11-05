Fismic/Confsal – Per la Dema di nuovo ferie forzate e solidarietà

DEMA – ADLER BRINDISI: SI RIPETE IL COPIONE DEL 2024. FERIE FORZATE E SOLIDARIETÀ . Forse sarebbe il caso di chiedere una CONVOCAZIONE URGENTE DELLA TASK FORCE REGIONALE

La FISMIC – CONFSAL è fortemente preoccupata per quanto sta accadendo in queste ore nello stabilimento DEMA – Adler Aero di Brindisi.

La Direzione aziendale ha imposto ferie obbligatorie per la prima settimana di novembre e sta preparando un Contratto di Solidarietà difensivo, trattando con la rappresentanza sindacale.

Si sta ripetendo, punto per punto, quanto vissuto dai lavoratori nel 2024-2025: chiusura di fatto per mancanza di commesse, utilizzo delle ferie dei lavoratori per coprire il vuoto produttivo, ricorso agli ammortizzatori sociali in attesa non si sa di cosa? forse di un accordi con Leonardo ?

Un anno fa Adler presentava al MIMIT un piano industriale da 12 milioni di investimenti e la promessa di 50 milioni di fatturato e pareggio di bilancio entro il 2027. Oggi, a distanza di oltre un anno dall’acquisizione, i lavoratori di Brindisi si ritrovano con ferie imposte, riduzione di orario e incertezza occupazionale, mentre le professionalità strategiche continuano ad abbandonare lo stabilimento.

La FISMIC non è contraria in linea di principio al Contratto di Solidarietà, se serve a salvaguardare l’occupazione. È contraria al metodo: un accordo che incide su salario, orario e futuro di tutti i lavoratori. L’accordo deve prevedere:

Entità reale della riduzione oraria e criteri di rotazione per reparto; Integrazione salariale a carico aziendale oltre il 70% INPS; Stato reale delle trattative con le committenti che danno commesse Impegni occupazionali e divieto di licenziamenti durante la solidarietà; Piano di formazione durante le ore di sospensione.

Per queste ragioni la FISMIC – CONFSAL chiede:

Alla Task Force Regionale per l’Occupazione, Presidente Leo Caroli, la convocazione urgente di un tavolo con TUTTE le Organizzazioni Sindacali compresa la FISMIC, la Direzione Adler-Dema, Confindustria Brindisi e la RSU, prima della firma di qualsiasi accordo di solidarietà.

I lavoratori di Brindisi non possono pagare due volte: prima con il concordato Dema, ora con la solidarietà Adler. Quando avverrà il rilancio? c’è solo gestione della crisi sulle spalle dei lavoratori.

Segreteria Provinciale FISMIC – CONFSAL Brindisi*