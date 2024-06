Fismic Confsal: “Un tavolo di confronto con tutti gli stakeholder per affrontare la grave crisi socio-economica, industriale e occupazionale che affligge Brindisi”

Con l’imminente rimpasto della giunta comunale di Brindisi, è imperativo trovare soluzioni rapide ed efficaci per combattere la crescente disoccupazione e il declino del settore produttivo, che stanno compromettendo l’economia locale e la qualità della vita dei cittadini. Auspicando che il nuovo assetto amministrativo possa infondere energia e determinazione nella gestione delle problematiche cittadine, Fismic Confsal richiede un intervento decisivo da parte della giunta per favorire un rilancio socio-economico di Brindisi. “Crediamo che una guida più dinamica – dicono Davide Sciurti (Fismic) ed Elena Marrazzi (Confsal) – possa contribuire in modo significativo a migliorare l’efficacia delle azioni governative, affrontando in modo incisivo le questioni urgenti che gravano sulla città. Inutile negare che il tessuto economico di Brindisi stia vivendo un periodo critico, segnato da una forte contrazione delle attività industriali e da un aumento della disoccupazione. Una situazione preoccupante che necessita di una risposta coordinata e immediata per evitare ulteriori peggioramenti e per favorire un rilancio del mercato del lavoro”.

Oltre alla crisi industriale, Fismic Confsal sottolinea l’importanza del welfare sociale e della gestione dei servizi essenziali. “È fondamentale – dicono – garantire un sostegno adeguato alle fasce più deboli della popolazione e migliorare le condizioni di lavoro per gli operatori del settore sociale, al fine di promuovere una comunità coesa e resiliente. Per affrontare efficacemente la crisi, proponiamo l’istituzione di un tavolo di confronto tra istituzioni, sindacati, imprese e cittadini: rappresenterebbe un passo fondamentale per instaurare un dialogo costruttivo mirato a individuare strategie condivise per il rilancio economico e sociale di Brindisi. Come Fismic Confsal siamo pronti a contribuire con proposte concrete, impegnandoci a lavorare in sinergia con la nuova giunta per costruire un futuro prospero e inclusivo per la città. Confidiamo che la giunta comunale accoglierà favorevolmente la nostra proposta, avviando quanto prima le necessarie discussioni per affrontare la crisi in corso. Solo attraverso un dialogo aperto e collaborativo sarà possibile individuare soluzioni efficaci per le sfide che attendono Brindisi e promuovere uno sviluppo sostenibile della città”.

Davide Sciurti (segretario territoriale Fismic)

Elena Marrazzi (segretaria provinciale Confsal)