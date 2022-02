FISMIC E UGL – DESERTIFICAZIONE INDUSTRIALE DEL TERRITORIO DI BRINDISI E MANIFESTAZIONE ODIERNA

DESERTIFICAZIONE INDUSTRIALE DEL TERRITORIO DI BRINDISI E

MANIFESTAZIONE DEL 4 FEBBRAIO



La Fismic Confsal, insieme alla Ugl

Metalmeccanici, alla luce delle restrizioni comunicate dalle autorità e

prescrizioni intervenute a causa della pandemia, con senso di

responsabilità, non parteciperanno fisicamente alla manifestazione

odierna, ma continueranno ad esprimere la piena vicinanza a tutti i

lavoratori del comparto metalmeccanici.

“La salvaguardia dei lavoratori passa anche attraverso atti di

responsabilità. – dichiarano Davide Sciurti e Damiano Flores,

rispettivamente segretari territoriali Fismic Confsal e Ugl – Siamo per

la logica dell’inclusione e non della contrapposizione e non faremo

mancare il nostro impegno a tutela dei lavoratori e del lavoro, ma

bisogna essere coscienziosi e responsabili, e manifestare ora, a fronte

dell’innalzamento dei contagi Covid a Brindisi, sarebbe rischioso per

tutti i lavoratori.”

“Continueremo a sensibilizzare le Istituzioni e la Politica, e tutti coloro

che hanno a cuore l’interesse comune. – continuano Sciurti e Flores –

A tal proposito, esprimiamo il nostro ringraziamento ai parlamentari

Brindisini On. Mauro D’Attis e On. Giovanni Luca Aresta che hanno

presentato un emendamento al DL Milleproroghe, che potrebbe

consentire l’allungamento della CIGS, anche ai lavoratori DCM, inoltre

l’On.D’attis ha coinvolto il vice Ministro Pichetto Fratin con delega allo

sviluppo economico, il quale incontrerà nelle prossime settimane tutto

il settore produttivo e sindacati del Territorio Brindisino.”

“Le nostre Organizzazioni, che si battono da sempre per i diritti

occupazionali dei lavoratori, credono che le iniziative unitarie per

tutelare i loro diritti, creando un fronte comune e compatto, aldilà della

bandiera, possano far scaturire reazioni positive e di ascolto da parte

della politica e delle Aziende. Il diritto all’occupazione è imprescindibile

ed essenziale. Ribadiamo che la politica deve essere in grado di

catalizzare di interessi per il Mezzogiorno e in particolare per la

Provincia di Brindisi.” concludono i segretari territoriali Fismic e Ugl

FISMIC CONFSAL UGLMETALMECCANICI

Davide Sciurti Damiano Flores