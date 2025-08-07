Fitto, Tajani, Salvini, Calderone, Foti, Musumeci, Pichetto Fratin. “La Piazza” torna in Puglia per l’ottava edizione

FITTO, TAJANI, SALVINI, CALDERONE, FOTI, MUSUMECI, PICHETTO FRATIN, ZANGRILLO: “LA PIAZZA” TORNA IN PUGLIA PER L’OTTAVA EDIZIONE

Torna a Ceglie Messapica la kermesse politica di Affaritaliani.it, giunta all’ottava edizione: anteprima il 27, poi la storica tre giorni dal 28 al 30 agosto

A moderare i dibattiti Paolo Mieli e Francesco Giorgino, accanto al nuovo direttore di Affaritaliani, Marco Scotti.

Ceglie Messapica – L’appuntamento con La Piazza – Il Bene Comune torna ad accendere il dibattito politico e culturale del Paese. L’ottava edizione, dal titolo “La Piazza fa rumore”, in programma dal 28 al 30 agosto, si preannuncia come la più ricca di sempre: sul palco di Piazza del Plebiscito saliranno figure chiave della politica italiana ed europea, insieme a volti di primo piano del giornalismo nazionale.

Una delle novità dell’edizione 2025, sarà la presenza di due grandi firme del giornalismo italiano: Paolo Mieli, saggista ed editorialista tra i più autorevoli, e Francesco Giorgino, volto storico del TG1 e docente universitario. Insieme al direttore di Affaritaliani, Marco Scotti, e alla giornalista Barbara Politi, daranno vita a un racconto critico e plurale dell’attualità politica, sociale ed economica. Un cambio di passo deciso, che eleva ulteriormente il profilo della manifestazione e ne rafforza il ruolo di osservatorio privilegiato sulle dinamiche del potere.

«Siamo entusiasti di questo nuovo corso – commenta Marcello Antelmi, Presidente dell’Associazione La Piazza ed Editore di Affaritaliani – che vede l’ingresso sul palco di figure autorevoli come Paolo Mieli e Francesco Giorgino. È un salto di qualità editoriale che consolida La Piazza come spazio di confronto libero, credibile e profondamente legato ai temi dell’interesse collettivo. Vogliamo offrire al pubblico un evento sempre più istituzionale, ricco di contenuti e di pensiero. Come ogni anno, La Piazza pone l’attenzione sulle nuove generazioni, da quest’anno sempre più centrali nella kermesse con l’intervento dei giovani rappresentanti dei maggiori partiti.»

Anche il passaggio di testimone alla direzione di Affaritaliani segna un momento simbolico. «Ricevere il testimone da Angelo Maria Perrino è per me un onore e una grande responsabilità – afferma Marco Scotti Direttore di Affaritaliani–. La Piazza rappresenta il luogo ideale per costruire un’informazione viva, che non rincorre le polemiche ma le analizza, che non si accontenta delle apparenze ma scava nella sostanza. Far parte di questa nuova fase è motivo di grande emozione personale e professionale».

Sul palco interverranno i protagonisti della politica italiana ed europea. Ci sarà Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea e figura centrale per le politiche di coesione; i due Vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini; Maria Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del mare; Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica amministrazione; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Michele Emiliano Presidente Regione Puglia; Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Giovanni Donzelli, Responsabile nazionale dell’organizzazione Fratelli D’Italia; Antonio Decaro Presidente della commissione ENVI al Parlamento Europeo; Matteo Renzi, Presidente Italia Viva; Carlo Calenda, fondatore di Azione e Giosy Romano, Coordinatore della struttura di missione ZES. Tra gli altri interverranno Gabriele Fava, Presidente INPS, Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute, Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di Trenitalia.

Attesi anche Giuseppe Conte, Andrea Orlando, Antonella Sberna, Ettore Prandini, insieme ai giovani leader dei principali partiti. Un parterre che garantisce un confronto serrato, diretto e senza mediazioni, in pieno stile La Piazza.

L’anteprima della kermesse, in collaborazione con la Fiorio Cup, il 27 agosto, darà vita alla prima edizione del Premio La Piazza, che celebrerà due figure emblematiche dell’Italia che costruisce: Angelo Maria Perrino, per una vita spesa in nome dell’informazione libera e Cesare Fiorio, leggenda dell’automobilismo e cittadino onorario di Ceglie Messapica. Inoltre sarà offerto un corso sulla sicurezza stradale a 20 ragazzi in memoria di Federica Annese vittima della strada.

Ospiti della serata saranno: Alberto Tosti Direttore Generale Sara Assicurazioni; Riccardo Scamarcio, attore e produttore cinematografico, protagonista del lungometraggio Race of Glory; Antonio Giovinazzi, terzo pilota della scuderia Ferrari in Formula 1 e pilota ufficiale Ferrari Campionato WEC – World Endurance Championship; Andrea Crugnola, quattro volte campione italiano Rally e tre volte vincitore della Fiorio Cup e Andrea Adamo vincitore, come Team Principal della scuderia Hyundai, del titolo costruttori nel campionato del mondo di Rally nelle stagioni 2019 e 2020.

Con una partecipazione che si annuncia da record, sia in presenza che in streaming, La Piazza – Il Bene Comune conferma e rilancia la sua missione: essere il luogo dove ci si ascolta, ci si confronta e ci si mette in discussione, affermandosi come la più importante Piazza d’Italia con un occhio di riguardo alle nuove generazioni, autentico motore del Paese che sarà.