Fiume (M5S): La politica brindisina e la crisi industriale

La crisi dello stabilimento Euroapi, ex Sanofi-Aventis di Brindisi rappresenta un caso

emblematico di come la politica possa e debba intervenire per salvaguardare interessi

economici e sociali di ampio respiro. In un contesto caratterizzato da una crisi industriale

sempre più diffusa, il ruolo della politica emerge in maniera cruciale e incisiva, poiché è

chiamata a bilanciare interessi contrastanti e a promuovere soluzioni sostenibili. La politica

deve fungere da mediatore tra i vari attori coinvolti: azienda, lavoratori, sindacati e

comunità locale. Attraverso il dialogo sociale, deve garantire che tutte le voci siano

ascoltate e che le soluzioni proposte tengano conto delle esigenze di ciascuno. La tutela

dei posti di lavoro è una priorità assoluta. La politica deve implementare strategie volte a

evitare licenziamenti e a promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori, inclusi

incentivi fiscali, agevolazioni per la formazione e politiche attive del lavoro. La crisi di

Euroapi solleva questioni relative alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica.

La politica deve favorire investimenti in tecnologie verdi e in ricerca e sviluppo per garantire

che l’industria farmaceutica possa evolversi in maniera ecocompatibile. È fondamentale

che la politica industriale nazionale e regionale supporti la diversificazione economica e

l’innovazione, creando un ambiente favorevole per gli investimenti, con infrastrutture

adeguate, accesso al credito e un quadro normativo stabile e prevedibile. La vertenza tocca

anche il tema della sovranità farmaceutica, evidenziando la necessità per l’Italia e l’Europa

di mantenere e sviluppare una capacità produttiva autonoma nel settore farmaceutico. La

politica deve quindi incentivare la produzione locale e ridurre la dipendenza dalle

importazioni. La vertenza Euroapi di Brindisi mette in luce l’importanza di un intervento

politico strategico e multilivello. La politica deve saper orchestrare una risposta complessa

che vada oltre la semplice gestione emergenziale, ponendo le basi per un futuro industriale

solido, sostenibile e inclusivo. Solo attraverso un impegno coordinato e lungimirante si

potrà trasformare una crisi in un’opportunità di rinascita economica e sociale.

L’amministrazione comunale locale sta giocando un ruolo controverso nella gestione della

crisi di Euroapi, è sotto gli occhi di tutti lo scarso impegno come interlocutore politico

efficace, questo comporta la mancanza di una leadership autorevole, che sta rallentando la

ricerca di soluzioni concrete, ostacolando anche la costruzione di un fronte unito per

affrontare la crisi. È imperativo che l’amministrazione comunale si dimostri capace,

favorendo il dialogo con le parti interessate, per una risoluzione di tutte le crisi industriali

del nostro territorio. E’ questo sarà un primo passo per risolvere le difficoltà economiche e

sociali di brindisi.

Simone Fiume