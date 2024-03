Presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti- Ex Convento delle Scuole Pie, in occasione della Giornata Internazionale della donna, Flavia Pankiewicz ha presentato il suo libro:”Lei”. L’appuntamento, della Rassegna “Pagine Erranti”, giunta alla quarta edizione, in collaborazione con “Brindisi città che legge”, varie realtà del territorio, associazioni e istituzioni scolastiche, è stato proposto dall’A. p. s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi- Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum. Sono intervenuti Antonio Melcore, direttore dell’Accademia degli Erranti, e Rosy Barretta, presidente, per i saluti al numeroso pubblico presente. Ha introdotto l’argomento Carmen De Stasio, saggista, scrittrice e critica. È seguito un interessante intervento del magistrato e autore teatrale Salvatore Cosentino. Una raccolta di sette storie di donne che raccontano di crisi e di rinascita, di scoperta, degli altri e di se stessi, di radici e di ricordi. Il libro nasce nel periodo della pandemia, durante il quale l’autrice ha scritto i primi tre racconti. Una di queste storie, “Lei” appunto, che inizia negli anni della seconda guerra mondiale ed arriva sino ai nostri giorni, dà il titolo alla raccolta. Sono storie di donne che conducono ad indagare sull’animo umano, sul legame tra passato e presente e sul senso della vita. Donne che davanti ad un problema si rimettono in gioco. Durante l’evento è stato possibile ammirare un’esposizione di opere tematiche a cura di alcuni studenti del Liceo Artistico- Musicale “Simone- Durano” di Brindisi. Anna Consales