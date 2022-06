Cresce anche a Brindisi la paura per un massiccio ritorno del covid. I dati quotidiani diffusi dall’Asl confermano un aumento dei ricoveri, anche se fortunatamente non si registrano casi gravi.

E’ di oggi, però, la notizia di un focolaio nel reparto di cardiologia dove ci sono tre medici che hanno contratto il covid. Un segnale da non trascurare, soprattutto perché il sistema sanitario è già in difficoltà per la carenza di personale e per le turnazioni estive.