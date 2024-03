Focus a Brindisi sull’apertura del capitale per le PMI

Il convegno, organizzato da Confindustria Brindisi e Confindustria Puglia in collaborazione con KT&Partners, IPOCoach®, ELITE e Borsa Italiana, ha coinvolto le imprese del territorio pugliese nella riflessione sull’importanza delle opportunità del mercato dei capitali per la crescita, il ruolo degli attori e le prospettive sul mercato

Presentate le evidenze dell’analisi di KT&Partners

sulle operazioni di IPO e Private Equity in Puglia nel periodo 2016-2023:

la regione nell’ultimo triennio si posiziona all’ottavo posto per market share per numero operazioni (PE+IPO), con 35 operazioni completate

Brindisi, 5 Marzo 2024

L’apertura del capitale rappresenta un fattore chiave di successo per la crescita e lo sviluppo delle PMI. Per valutare al meglio le opportunità della quotazione in Borsa e del ricorso al Private Equity, gli imprenditori hanno necessità di essere guidati e accompagnati nel processo di apertura del capitale da esperti di settore: in quest’ottica si è tenuto il convegno “L’apertura del capitale per le PMI: focus sulla quotazione in Borsa e Private Equity”, organizzato da Confindustria Brindisi e Confindustria Puglia, in collaborazione con KT&Partners, IPOCoach®, ELITE e Borsa Italiana, che ha coinvolto le imprese del territorio pugliese in un’occasione di riflessione e approfondimento sul tema dell’apertura al mercato dei capitali e delle opzioni di finanza straordinaria, con un focus sui benefici e le sfide dell’IPO e del PE a confronto, due strumenti sempre più strategici a disposizione del tessuto imprenditoriale italiano.

L’evento si è aperto con i saluti e le introduzioni di Gabriele Menotti Lippolis – Presidente Confindustria Brindisi, Sergio Fontana – Presidente Confindustria Puglia, Antonio De Vito – Direttore di Puglia Sviluppo, Alessandro Delli Noci – Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia.

A seguire, Michele Depalo, Director di KT&Partners ha presentato l’analisi “Le operazioni di IPO e Private Equity in Puglia nel periodo 2016-2023”, che oltre a illustrare le differenze fra le due modalità di apertura del capitale, ha evidenziato i seguenti risultati:

La Puglia è la 9° regione per contributo alla realizzazione del PIL nazionale mentre è 11° sia per numero di operazioni PE che IPO nel periodo 2016 – 2023.

alla realizzazione del PIL nazionale mentre è nel periodo Nell’ultimo triennio in Puglia si è registrato un incremento del numero di operazioni, in particolare osservando la market share per numero di operazioni (PE+IPO) nel periodo 2021-2023 la regione risulta 8° con 35 deals completati .

. La Puglia è tra le Regioni con un maggior divario tra “contributo regionale sul PIL nazionale” “market share regionale per numero di operazioni” . Tale gap , che si può interpretare come indicatore di attrattività di investitori istituzionali, mostra comunque un importante miglioramento negli ultimi 3 anni .

. Tale , che si può interpretare come indicatore di attrattività di investitori istituzionali, comunque . L’ulteriore riduzione di questo gap rappresenta una grossa opportunità per le PMI pugliesi in termini di incremento della competitività, dell’innovazione e della ricchezza. Fondamentale è il ruolo dei consulenti specializzati per rendere consapevoli gli imprenditori sull’importanza di considerare tali strumenti, in un contesto competitivo sempre più complesso, e per supportarli nella scelta delle opzioni finanziarie più adeguate e nella fase di esecuzione.

Nel corso della successiva Tavola Rotonda dedicata ad “Attori e prospettive sul Mercato” Fabio Brigante – IPOCoach, Kevin Tempestini – KT&Partners, Antonio Andrea Pellè – ELITE, Roberta Laveneziana – Borsa Italiana hanno evidenziato come l’apertura del capitale, in particolare attraverso l’IPO e le operazioni di Private Equity, possa supportare le imprese nel perseguire gli obiettivi strategici e nel salto dimensionale per affrontare le sfide dei mercati di riferimento sempre più complesse. Tra le varie ragioni che potrebbero spingere una PMI all’apertura del capitale: l’accelerazione del progetto di espansione, la riorganizzazione dell’assetto proprietario, la strutturazione del passaggio generazionale, il maggior equilibrio delle fonti di finanziamento e l’evoluzione manageriale. Con l’ingresso di soci finanziari nell’equity, l’apertura del capitale porta anche importanti cambiamenti a livello organizzativo, gestionale e di trasparenza, che necessitano di un affiancamento e know-how specifico.

L’evento si è concluso con le testimonianze delle Società quotate: Dino Natale, CEO di Finlogic, Giovanni Conforti, Ceo di Yakkyo e Virgilio Picca, CFO di Yakkyo hanno apportato la propria esperienza diretta di apertura del capitale e di come hanno affrontato e gestito le fasi del processo.

Gli interventi sono stati moderati da Mimmo Mazza, Direttore – La Gazzetta del Mezzogiorno.