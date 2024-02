Foibe. Inaugurata una mostra a palazzo Nervegna

Il 10 febbraio ricorre il 20esimo anniversario dell’istituzione del “Giorno del Ricordo” , in memoria dei tanti italiani morti nelle Foibe, durante la seconda guerra mondiale, per mano del dittatoriale slavo Tito. Per l’occasione e’ stata inaugurata, presso Palazzo Nervegna, la mostra “Angoli di cielo” dell’artista Riccardo Barbuglia. Iniziativa voluta dal Comitato 10 febbraio. Sono intervenuti Cesare Mevoli, consigliere comunale e presidente provinciale del “Comitato del 10 febbraio”, il sindaco Giuseppe Marchionna, il prof. Giacomo Carito, il sen. Roberto Menia, promotore della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 febbraio, e l’artista autore dei quadri. Il ricordo delle vittime delle Foibe proseguirà’ venerdì pomeriggio, alle 16,15 con la deposizione di una corona di fiori in via Martiri delle Foibe al rione S.Angelo. A seguire la celebrazione della Santa Messa nella chiesa del quartiere.