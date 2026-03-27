Fondazione Dieta Mediterranea: eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il prof Domenico Rogoli alla guida per il prossimo triennio

Tra i consiglieri eletti ha assunto la carica di presidente il prof Domenico Rogoli, biologo nutrizionista e docente di scienze presso la scuola secondaria di secondo grado, da sempre impegnato in progetti di ricerca, valorizzazione e promozione della dieta mediterranea e segretario generale uscente dell’ente.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insieme al presidente Rogoli, è composto dal dott. Bartolomeo D’Amico, manager del settore turistico e presidente nazionale dell’Associazione dei Direttori d’Albergo, che assume la carica di vicepresidente, dall’avv. Stefania Pasimeni, libero professionista e presidente di Confcooperative Brindisi, dalla dott.ssa Sandra Lanza, imprenditrice del settore turistico epresidente di Legambiente Ostuni, e dall’ing. Fausta Cosentino, ricercatrice Enea e presidente dell’associazioneRiCreAzione. Membro di diritto è il Comune di Mesagne, rappresentato dal commissario prefettizio dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, coadiuvata dal subcommissario dott. Giovanni Grassi.

Il nuovo segretario generale è il dott. Antonio Caso, esperto in progettazione europea e in gestione di ETS. Confermato il Collegio dei revisori nelle persone del dott. Giampaolo Zeni, col ruolo di presidente, del dott. Cosimo Palmisano e del dott. Giuseppe Zurlo.

“Ringrazio di cuore i soci ed i consiglieri di amministrazione per la fiducia accordatami. Sono onorato di assumere la guida di una Fondazione che da 16 anni promuove la Dieta Mediterranea quale patrimonio immateriale dell’UNESCO e che rappresenta uno stile di vita riconosciuto come il miglior modello di salute e sostenibilità dalla comunità scientifica internazionale. L’obiettivo del nuovo CDA sarà consolidare la ricerca scientifica e ampliare la divulgazione, rendendo la Dieta Mediterranea sempre più accessibile e attuale per le nuove generazioni”, ha dichiarato Domenico Rogoli.

La Fondazione Dieta Mediterranea conferma, con queste nomine, la sua missione di promozione e salvaguardia del modello nutrizionale e culturale mediterraneo, lavorando in sinergia con istituzioni, mondo scientifico e operatori del settore per la valorizzazione della biodiversità e della qualità della vita. Nei prossimi giorni il CDA si riunirà per definire il piano strategico delle attività e le linee programmatiche per il triennio 2026-2029 completando il profilo delle nomine nell’ambito della governance dell’ente e della composizione del Comitato scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione esprime un vivo ringraziamento nei confronti del presidente uscente, prof.ssa Stefania Maggi, e dei consiglieri che hanno concluso l’incarico per l’impegno profuso in questi anni.