Fondazione Nuovo Teatro Verdi, pubblicato l’Avviso per la nomina del Presidente e di 2 componenti del C.d.A.

Scade alle ore 12 di mercoledì 18 novembre 2026 il termine per inoltrare esclusivamente via pec al Comune di Brindisi – Settore Ufficio di Gabinetto la proposta o dichiarazione di disponibilità relative alla nomina del C.d.A. della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, composto dal Presidente e da due componenti.
È affisso all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Brindisi il relativo Avviso, nel quale vengono precisate le modalità di presentazione della proposta di candidatura.
L’Avviso è consultabile al link: https://servizi.comune.brindisi.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=35777&CSRF=39aa793d530f4ce86d969755d63260d5
La casella di posta elettronica certificata (pec) alla quale inoltrare la documentazione è: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it