Fondazione San Raffaele: “completa dotazione di personale che da oltre vent’anni garantisce prestazioni di eccellenza”

Ceglie Messapica, 26 agosto 2024 – In relazione a taluni articoli di stampa oggi pubblicati in ordine al Presidio di Ceglie Messapica in merito ad una presunta ma inesistente carenza di personale e di medici privi di titoli, la Fondazione San Raffaele ribadisce che come evidenziato nei ricorsi urgenti al TAR (entrambi accolti) dispone della completa dotazione di personale che da oltre vent’anni garantisce prestazioni di eccellenza senza alcun rilievo e che i medici operanti dispongono dei titoli necessari.

La Fondazione rileva, inoltre, come la ASL non abbia disposto alcun subentro del pubblico atteso che pretenderebbero di operare con personale pagato da San Raffaele, mentre nel contempo non garantirebbe l’assunzione di tutti i dipendenti ritenendo alcuni medici inadeguati come ha più volte detto.

La Fondazione nel ribadire la correttezza del proprio operato e la strumentalità delle informazioni diffuse, conferma per il rispetto che tutti devono alla Magistratura che si atterrà alle decisioni che saranno assunte nelle sedi deputate. In ogni caso si riserva di assumere ogni ulteriore azione a propria tutela e del proprio personale ingiustamente accusato.