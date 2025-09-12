Fondi statali per Brindisi – Forza Italia: ”Tre milioni di euro per il nostro territorio. Grazie all’on. D’Attis, dalle parole ai fatti”

E’ di oggi la conferma, giunta dal Governo, di uno stanziamento di tre milioni di euro per Brindisi inseriti nella legge di Bilancio dello Stato 2025.

Si tratta di risorse che si è deciso di assegnare a Brindisi sulla base delle proposte che in Parlamento ha formulato per il nostro territorio il parlamentare brindisino di Forza Italia Mauro D’Attis.

Sono finanziamenti che l’Amministrazione Comunale potrà utilizzare per la messa in sicurezza delle strade (900mila euro), così come per interventi nella frazione di Tuturano e per la cultura (attraverso la Fondazione Nuovo Teatro Verdi). Il tutto, in aggiunta alle risorse per le strade provinciali, per la riqualificazione dell’Oratorio dei Salesiani e per un ristoro destinato ai dipendenti della compagnia portuale “Briamo”.

Da Forza Italia di Brindisi, pertanto, un “grazie” all’on. D’Attis per l’impegno, costante e fruttuoso, in favore della città di Brindisi.

Forza Italia – Coordinamento cittadino di Brindisi