“Fondo sostegno ai comuni marginali” – Ceglie vuole utilizzarlo per l’avvio di attività commerciali

FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI – Concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole – A BREVE IL BANDO.

Anche quest’anno il comune di Ceglie Messapica intende utilizzare le risorse relative alla misura “Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali” per la categoria b dell’intervento, delibera di Giunta Comunale n.11 del 19-01-2024: “Concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese”. Lo stanziamento dell’importo relativo all’annualità 2022, categoria b, sarà di 118.676,43 euro, come da DPCM del 30 settembre 2021 per gli anni 2021-2023.

Il comune pubblicherà a breve il bando per presentare domanda ed accedere alla concessione di contributi “Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali” – annualità 2022.

Inoltre, seguiranno ulteriori comunicazioni per spiegare nel dettaglio il bando e rispondere ad eventuali dubbi o domande.

A chi si rivolge?

Si rivolge a coloro i quali intendono avviare attività commerciali, artigianali, professionali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune; ovvero regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che aviino una nuova attività economica nel territorio comunale con corrispondente apertura di nuovo codice ATECO.

Il Sindaco Angelo Palmisano

La Vicesindaca e Assessora alle Attività produttive Mariangela Leporale

L’Amministrazione comunale