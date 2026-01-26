Fontana delle ancora di piazza Cairoli – Sarà riaccesa entro febbraio

L’Amministrazione Comunale di Brindisi rivolge particolari attenzioni alla manutenzione delle fontane cittadine, anche in considerazione del loro valore storico e simbolico.

Per quanto riguarda la Fontana delle ancore di piazza Cairoli, però, il malfunzionamento è determinato da problemi strutturali che gli uffici competenti stanno affrontando con la dovuta risolutezza.

Un primo step di lavori di manutenzione straordinaria sono stati completati il 24 settembre del 2025, ma la successiva riaccensione della fontana ha evidenziato ulteriori criticità riguardanti le protezioni delle lampade e le pompe centrifughe. Da qui la decisione, lo scorso 11 novembre, di spegnere nuovamente la fontana in attesa di individuare una ditta specializzata per l’intervento richiesto.

Il 28 novembre sono stati assegnati i lavori che hanno richiesto più tempo previsto in quanto l’impianto-pompe originale risale al 1945 e quindi è stato necessario far assemblare i pezzi da una ditta specializzata di Milano. Tale lavorazione dovrebbe essere completata entro fine gennaio. Dopo di che si procederà con il montaggio e quindi con la rimessa in funzione della fontana.

“Gli impianti della fontana di piazza Cairoli – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – hanno 80 anni di vita e quindi gli interventi di manutenzione sono complessi e richiedono del tempo. Ma siamo finalmente in dirittura di arrivo e a giorni questa fontana tanto amata dai brindisini tornerà in funzione”.