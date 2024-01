FONTANA DELL’IMPERO – INTERVENTO DI QUARTA (FDI) PER IL SUO RIPRISTINO

Il 17 ottobre del 2020 avveniva la riaccensione della Fontana dell’Impero dopo i lavori e messa in sicurezza finanziati con una somma di 150 mila euro attraverso un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e Fondi Comunali.

Nonostante si trattasse di un recupero di un bene monumentale non mancarono le polemiche al Sindaco Rossi…

Un Sindaco di sinistra che recuperava e celebrava un monumento del ventennio.

Oltre al sottoscritto, gran parte della cittadinanza riconobbe in Riccardo Rossi l’onestà intellettuale di mettere da parte ogni posizione ideologica per il bene della città.

Purtroppo la fontana poco dopo smise di funzionare e difatti da oltre 1 anno nonostante i soldi spesi,a tutt’oggi non è in funzione.

Nella giornata odierna il sottoscritto assieme all’Arch. Maurizio Marinazzo (Comune di Brindisi- Settore Manutenzione Beni Monumentali) e al responsabile della Mutiservizi, abbiamo effettuato un sopralluogo e attivato tutte le procedure per intervenire al ripristino dell’impianto idraulico al fine di rimettere in funzione la fontana.

Ringrazio gli stessi per la passione e la dedizione che hanno dimostrato nei confronti di una città intera.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Fratelli d’Italia Brindisi