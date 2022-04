Fonti rinnovabili, Amati: “Finito il tempo delle mozioni, comincia quello delle azioni. Ora anche sul gas”

“Con il voto di ieri in Consiglio regionale è finito il tempo delle mozioni ed è cominciato quello delle azioni concrete, plausibili e prive di propaganda inquinante. Le rinnovabili, a cominciare dall’eolico offshore, sono il nostro futuro di regione prospera, con maggiore sicurezza ambientale e protagonista nei processi di pace. Se ci sono ancora personalità politiche che hanno sfiducia nel futuro non possono chiederci di sostenere i loro progetti per il passato. Ora dobbiamo occuparci del gas, che assieme alle rinnovabili è l’altra faccia della medaglia per approdare nel mondo verde che desideriamo”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Da oggi il nostro impegno deve essere rivolto a sostenere la realizzazione al più presto di tutte le iniziative da fonti rinnovabili, lasciando alla normativa e alle valutazioni tecniche ogni questione su localizzazioni, distanze, capacità e potenza. Dobbiamo essere pienamente protagonisti del futuro dell’Europa e del mondo, mettendo a disposizione il nostro ruolo geografico e culturale di autentica Porta del mediterraneo. È un dovere che c’interpella e su cui non possiamo cincischiare, eccitando infondatamente le paure delle persone e alimentando il professionismo del No. Dobbiamo diventare professionisti del Si alla sicurezza ambientale e alla prosperità, come obiettivi a portata di mano e in grado di portarci investimenti per responsabilità sociale che in passato abbiamo clamorosamente perduto: dice niente Tap? Nelle prossime settimane dobbiamo compiere un ulteriore passo, predisponendo il dibattito politico in favore delle infrastrutture energetiche per il gas, a cominciare dal raddoppio Tap, gasdotto Poseidon, serbatoi costieri GNL e rigassificatore offshore”.