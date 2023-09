FOOTBALL LATIANO – ARRIVA EVANGELISTA!

Nuovo colpo di un mercato scintillante da parte della Football Latiano. La formazione rossoblù ha piazzato l’arrivo dell’universale Thomas Evangelista. Le sue caratteristiche: molto bravo nell’uno contro uno, bravo a creare difficoltà in fase offensiva e altrettanto intelligente nell’aiutare i compagni in fase difensiva. Ha giocato in serie B con la Chiaminade e con l’Alma Salerno. Esperienza anche in A2 per il classe 2000 con la Roma C5. Conosce molto bene le piazze calde del sud avendo giocato anche nel Città di Acri. Queste le sue prime parole dopo la firma del contratto: “Ho scelto questa piazza perché la società è molto seria ed organizzata, mi hanno fortemente voluto qui in Puglia e ho deciso di accettare subito l’offerta Del gruppo conosco solo Simone Elia perché abbiamo giocato contro quando ero alla Chaminade. Non vedo l’ora di iniziare e spero di ambientarmi subito con i nuovi compagni di squadra. Vedendo i club del nostro girone, penso che la stagione sarà lunga e il campionato equilibrato che si giocherà sui dettagli. Noi siamo pronti a dire la nostra e giocarcela con tutti consapevoli dei nostri mezzi. Ai tifosi prometto che suderò ed onorerò sempre la maglia e spero di vedere il palazzetto pieno per esultare tutti insieme.”