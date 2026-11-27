Futuro Nazionale apprezza quanto realizzato a Brindisi con l’inaugurazione della foresteria per lavoratori stagionali in località Restinco e riconosce, in particolare, il ruolo determinante svolto dal Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, nel percorso che ha portato alla realizzazione del centro di accoglienza.

Un percorso frutto di collaborazione istituzionale, di fondi PNRR e di una volontà concreta di dare risposte a un problema reale. Quando lo Stato vuole, sa essere veloce, sa trovare risorse e sa raggiungere gli obiettivi. Ed è proprio per questo che oggi poniamo una domanda semplice e legittima: perché la stessa celerità, la stessa attenzione e le stesse risorse non vengono impiegate per ristrutturare decentemente gli alloggi comunali dove vivono tante famiglie brindisine?

Futuro Nazionale non critica gli alloggi realizzati per i lavoratori stranieri, con annessa palestra. Non è in discussione il diritto di ogni lavoratore regolare a vivere in condizioni dignitose.

Ciò che pretendiamo è che le attenzioni siano rivolte prima ai brindisini e poi agli altri.

I brindisini non pretendono di avere una palestra nel condominio, come quella realizzata all’interno della struttura inaugurata oggi. I brindisini pretendono di vivere in alloggi decorosi.

Oggi, invece, troppi alloggi comunali sono abbandonati al degrado assoluto: infiltrazioni, impianti fatiscenti, parti comuni insicure, manutenzione assente da anni. Famiglie, anziani, giovani coppie e lavoratori brindisini costretti a vivere in situazioni indecorose, mentre vedono che per altri si riesce a realizzare strutture nuove, moderne e funzionali in tempi rapidi.

Questa non è una polemica contro chi è stato accolto. È una richiesta di giustizia e di equità verso chi a Brindisi ci è nato, ci vive, ci lavora e ci paga le tasse da sempre.

Se è stato possibile fare bene e in fretta per Restinco, è possibile fare bene e in fretta anche per i quartieri popolari della città. Chiediamo al Comune di Brindisi, alla Regione Puglia e a tutte le istituzioni coinvolte di avviare immediatamente un piano straordinario di riqualificazione degli alloggi comunali, con la stessa determinazione e la stessa capacità di coordinamento dimostrate per la foresteria.

La dignità dell’abitare non può essere un diritto a due velocità. Prima i brindisini, senza dimenticare nessuno, ma con un ordine di priorità chiaro: chi vive da anni nel degrado non può più aspettare.

Gruppo consiliare dí Futuro Nazionale-Brindisi