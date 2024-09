“Formare Puglia” diventa sede di ITS Accademy Mobilità. Al via a Fasano le iscrizioni per “Logistic Data Specialist”

Formare Puglia APS arricchisce ulteriormente l’offerta formativa di eccellenza con una importante novità.

La sede di via Carso 1 diventa sede di ITS Academy Mobilità con l’avvio del percorso per diventare Logistics Data

Specialist, figura molto richiesta dal mercato del lavoro (il tasso di occupabilita è del 92%) che opera all’interno di

aziende di produzione, industriali e commerciali, di trasporto o di servizi logistici.

I corsi di ITS Academy Mobilità sono corsi gratuiti post-diploma, cui possono iscriversi anche disoccupati e

lavoratori che desiderano migliorare la loro posizione lavorativa, hanno durata biennale, si articolano in 600 ore

d’aula, 400 ore di laboratorio d’impresa e 800 ore di attività in azienda, con borse di studio fino a 6000€ e stage

con contributo mensile di 600€ .

ITS Academy Mobilità rappresenta una grande opportunità per la crescita del territorio e un’occasione unica per i

giovani pugliesi, in particolare per quelli che risiedono nei Comuni di Fasano, Savelletri, Torre Canne, Pezze di

Greco, Montalbano, Selva di Fasano, Monopoli, Polignano, Conversano, Mola di Bari, Castellana Grotte,

Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Ostuni, Ceglie, Cisternino, San Vito dei Normanni, Carovigno, Noci

e per tutti coloro che puntano a raggiungere importanti obiettivi professionali.

Quella di ITS è una formula vincente che consente a quasi nove studenti su dieci di trovare lavoro nei dodici mesi

successivi al diploma. L’occupazione può arrivare anche prima della conclusione del biennio, con l’inserimento in

azienda (dal primo anno) con contratto di apprendistato di III livello. ITS Academy Mobilità è dotato, inoltre, di

un ufficio placement composto da formatori e orientatori esperti che, in costante rapporto con diplomati e aziende

partner, lavorano per mettere in contatto offerta e domanda di lavoro.

Nel dettaglio il percorso in partenza presso la sede di Fasano: il Logistics data specialist si occupa di gestire la

rete distributiva delle merci, organizzandone il flusso logistico ed informativo, opera all’interno di aziende di

produzione, industriali e commerciali, di trasporto o di servizi logistici.

Le iscrizioni sono aperte. Gli interessati possono chiamare o inviare un whatsapp al numero 3284764306, chiamare

la sede di Fasano di Formare Puglia al numero 080 2055585 o inviare una mail a formarepugliafasano@gmail.com

Per conoscere da vicino questa realtà e ricevere tutte le informazioni necessarie dalla voce dei protagonisti di Its

Academy Mobilità, lunedì 16 settembre a partire dalle 11 si svolgerà una Giornata informativa. L’incontro avrà

luogo nella sede di Formare Puglia di Fasano, in via Carso 1.