FORMAZIONE DUALE, PROGRAMMA GOL E AGENDA DEL LAVORO – CONFARTIGIANATO, CNA E CONFCOMMERCIO SOLLECITANO LA REGIONE PUGLIA

Confartigianato, CNA e Confcommercio hanno scritto all’assessore regionale alla formazione e lavoro Sebastiano leo, e alla direttrice del dipartimento politiche del lavoro della Regione Puglia Silvia Pellegrini sottolineando quanto segue:

“Da molto tempo ormai le nostre organizzazioni sollecitano una seria e reale condivisione dei programmi

regionali in merito a questioni strategiche per il mondo del lavoro in Puglia.

In particolare, vi sono alcuni temi particolarmente importanti rispetto a cui, pur dopo alcune

interlocuzioni iniziali, ad oggi si sono letteralmente “perse le tracce” dell’azione regionale. Spiccano, tra

questi: