FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI AGRONOMI FORESTALI BRINDISINI

Si apre la nuova stagione di formazione ed aggiornamento dei dottori agronomie forestali della

provincia di Brindisi. Il primo appuntamento è per venerdì 27 maggio alle ore 15.30 presso la sede

dell’Ordine sita in Ostuni S.S. 16 – C/da Li Cuti – sn . L’argomento oggetto di approfondimento è

estremamente attuale ed è finalizzato all’individuazione del corretto approccio tecnico, giuridico e

metodologico per la determinazione del capitale di affranco nelle enfiteusi.

Il relatore è un decano degli agronomi Brindisini ed è il prof. Dott. agronomo Angelo Giorgio

Mutinati, indiscusso esperto di Estimo catastale, civile e rurale.

L’enfiteusi, disciplinato dagli articoli 957-977 del Codice civile, è un diritto reale di godimento che

il proprietario di un fondo riconosce all’enfiteuta per un tempo, spesso, perpetuo.

L’enfiteusi si ha quando il proprietario, cede agli altri il godimento, obbligandosi a pagare un canone

e migliorando il fondo. La costituzione, per sempre o per tempi lunghi, è quasi una vendita virtuale.

All’enfiteuta in perpetuo o per un determinato tempo viene concesso di utilizzare un fondo

acquisendo i diritti che avrebbe il proprietario sui frutti dello stesso e delle sue accessioni, sul tesoro

e in relazione alle utilizzazioni del sottosuolo (art. 959 c.c.). Può disporre del suo diritto, ma non del

fondo che resta di proprietà del concedente, e lo può fare per atto tra vivi o per testamento (artt. 965

e 967 c.c.).

L’enfiteuta però può liberare il fondo dal gravame del diritto di enfiteusi dietro il pagamento di una

somma indicata per legge e questa è l’operazione di affranco.

(Dott. Cosimo D’Angelo, agronomo)