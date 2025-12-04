Formazione e futuro in edilizia: quasi 200 studenti per la tappa brindisina di Cantieri aperti

Si è svolta presso lo stabilimento Chirulli Group di Ceglie Messapica la seconda edizione di “Cantieri Aperti”, l’iniziativa promossa da ANCE Puglia e organizzata sul territorio da ANCE Brindisi e Formedil Brindisi, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo delle costruzioni, alla sicurezza e alle professioni che stanno trasformando il settore.

Nonostante il maltempo, la mattinata ha registrato una partecipazione straordinaria: quasi duecento studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado hanno vissuto un’esperienza formativa intensa, fatta di emozioni, curiosità e momenti di confronto diretto con professionisti ed esperti.

I ragazzi hanno seguito con grande interesse i percorsi dimostrativi, ponendo numerose domande ai responsabili dell’azienda ospitante. A guidarli, Andrea Chirulli, fondatore della Chirulli Group, e Ilari Chirulli, presidente di Formedil Brindisi, giovane imprenditrice che ha illustrato tecniche, materiali innovativi, processi di riciclo e approcci sostenibili oggi centrali nel settore. A loro va un sentito ringraziamento da parte di ANCE Brindisi: senza il loro impegno e la loro accoglienza l’evento non avrebbe potuto raggiungere un successo così significativo.

Nel corso della giornata sono intervenuti anche Angelo Contessa, presidente di ANCE Brindisi, e l’ing. Marco Vantaggiato del CPT Brindisi, che hanno ribadito l’importanza della sicurezza come valore imprescindibile, oltre che fondamento di una cultura professionale moderna. Il presidente Contessa ha sottolineato come l’edilizia di oggi non sia più il “lavoro pesante” immaginato un tempo, ma un settore evoluto, fatto di competenze strategiche, tecnologia, sostenibilità e aperto in maniera crescente alla partecipazione femminile: “Per noi non è parità di genere, ma normalità di genere”.

A portare la propria testimonianza sono stati anche Ivan, giovane geometra diplomatosi due anni fa e subito assunto proprio dall’azienda di Chirulli, e l’imprenditore Raffaele La Porta, anch’egli geometra. Entrambi hanno condiviso con gli studenti il loro percorso professionale, mostrando come il settore delle costruzioni offra reali possibilità di crescita e realizzazione personale. Le loro esperienze confermano il valore dell’ex Istituto per Geometri, oggi CAT: una scuola capace di aprire molte porte, permettendo di intraprendere la carriera da dipendente, da libero professionista o da imprenditore.

Gli studenti hanno potuto osservare da vicino l’utilizzo dei mezzi di cantiere, provare alcune attrezzature e comprendere l’organizzazione e la complessità di un vero ambiente di lavoro. Una mattinata coinvolgente, svolta con straordinaria cura dallo staff della Chirulli Group, che ha aperto le porte dell’impresa mostrando la bellezza del lavoro edile e il valore della formazione in un settore in profonda evoluzione.

La giornata formativa ha suscitato non solo l’entusiasmo degli studenti, ma anche un notevole senso di soddisfazione e partecipazione tra i dipendenti dell’azienda ospitante, coinvolti in modo attivo in tutte le sue fasi.

Le iniziative dedicate ai giovani proseguiranno nei prossimi mesi. Il presidente Contessa ha ribadito che ANCE e Formedil sono a completa disposizione degli studenti, delle famiglie e delle scuole per accompagnarli nella scoperta di un comparto che offre prospettive occupazionali solide, percorsi formativi qualificati e spazi sempre più ampi per l’innovazione.

“Cantieri Aperti – ha concluso – non è un evento isolato, ma parte di un percorso che vuole costruire ponti tra scuola e impresa, stimolare vocazioni e far comprendere ai ragazzi che il futuro dell’edilizia può essere anche il loro futuro”.