Formedil – Consegnati gli attestati ai partecipanti ai corsi di formazione

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶!

Presso il Formedil Brindisi, alla presenza di Gianmarco Passiatore e della Filca Cisl Taranto Brindisi, sono stati consegnati gli attestati a 10 ragazzi che hanno concluso con successo tre anni di corsi di formazione nei progetti promossi da Formedil.

👏Una grande soddisfazione per loro, per le loro famiglie e per chi ha creduto in questo percorso: un plauso speciale va al Formedil, che con impegno e competenza continua a formare nuove figure professionali pronte ad entrare nel mondo dell’edilizia.

🟢 Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso fatto di formazione continua, sicurezza e professionalità, valori fondamentali per costruire aziende più forti e una comunità migliore.

Grazie a tutti coloro che rendono possibile questo cammino.

𝗜 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗶, 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲, 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼.