FORTE A MARE – CAMBIANO GLI ORARI PER I TOUR GUIDATI

Forte a mare, cambiano gli orari dei tour guidati per la stagione estiva

Cambiano gli orari dei tour guidati e si arricchisce l’offerta con turni di visita aggiuntivi presso Forte

a Mare, nell’ambito del Progetto “Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso

per la valorizzazione del Castello Alfonsino” a cura della Aps Le Colonne, in collaborazione con il

Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce.

Sarà, infatti, possibile visitare il Castello tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, previa prenotazione,

alle ore 10,00, 11,00, 12,00, 17,00, 18,00 e 19,00.

Il visitatore potrà ammirare scorci suggestivi e, accompagnato dalle guide abilitate, conoscere la storia

del Forte e del Castello Alfonsino, baluardi di difesa posti sull’Isola di Sant’Andrea e da secoli punti

di riferimento per la città.

Lingue disponibili: italiano, inglese e spagnolo.

Per info e prenotazioni chiamare al numero 3791653244 dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, oppure

inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica segreterialecolonne@gmail.com.