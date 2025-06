Una fuga di gas non meglio identificata ha creato scompiglio nel rione Commenda e in altre zone della città, con la conseguente decisione delle dirigenti scolastiche delle scuole medie Marzabotto e Giulio Cesare di far evacuare gli edifici a scopo preventivo. A quanto pare la stessa puzza di gas sarebbe stata riscontrata anche nella scuola Ferraris situata nei pressi di piazza Di Summa.

Sull’accaduto sono al lavoro i tecnici della società del gas ed i vigili del fuoco.