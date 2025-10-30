Forum sull’osteoporosi promosso dal Soroptimist International Club di Brindisi

FORUM SULL’OSTEOPOROSI – AFFINCHE’ LA FRAGILITA’ NON SI TRASFORMI IN DISABILITA’ – PROMOSSO DAL SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI BRINDISI

INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA

BRINDISI 31 OTTOBRE 2025 ORE 16.00

SALA CONFERENZE HOTEL INTERNAZIONALE

Il SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI BRINDISI ORGANIZZA UN FORUM dedicato all’Osteoporosi, seconda iniziativa locale nell’ambito del progetto nazionale ‘CurarSI’, volto a promuovere la prevenzione e la consapevolezza su una malattia silente portando conseguenze fisiche e sociali importanti.

Dopo i saluti della Presidente del Club Soroptimist, Dr.ssa Anna Maria Casaburi, ne parleranno il DR. Di Giuseppe Paolo, Direttore della UOSD Reumatologia della ASL Brindisi, la Dr.ssa Antonella Celano Presidente Nazionale della Associazione Persone con malattie Reumatiche e Rare, la Dr.ssa Loredana Latartara docente di Scienze riabilitative nel Corso di Laurea in Fisioterapia di Brindisi che ha coinvolto gli studenti in un lavoro scientifico di divulgazione al servizio della comunità.

Introducono e Moderano La dr.ssa Gabriella Chionna Referente del progetto ‘CurarSI’ del Soroptimist International Club di Brindisi e la Dr.ssa Emanuela Ciracì Presidente Associazione Donne Medico- Sezione di Brindisi.

L’Incontro aperto alla cittadinanza rappresenta un importante momento di confronto e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione, diagnosi e trattamento dell’osteoporosi, una delle patologie ossee più diffuse, soprattutto tra le donne.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza anche degli stili di vita sani il mantenimento della salute delle ossa, approfondendo gli aspetti medici e riabilitativi della cura.