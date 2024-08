Forum territoriale per lo sviluppo. AVS (Sinistra Italiana ed Europa Verde) risponde “presente”

AVS Brindisi (Sinistra Italiana ed Europa Verde), risponde PRESENTE all’iniziativa promossa dalla CGIL Brindisi di lanciare il Forum Territoriale per lo sviluppo.Brindisi attraversa una delle peggiori crisi industriali degli ultimi 30 anni, che tocca praticamente tutti i settori dal chimico, farmaceutico, aerospazio, navale, cantieristico, ecc.Ora più che mai è necessario unire le forze, per dire basta a scelte calate dall’alto, utili solo per i pochi noti, dannose in primis per Brindisi, ma anche per la provincia tutta.Opponiamoci al disegno scellerato dell’autonomia differenziata, al depauperamento di tutto ciò che è pubblico, indicando la via, con proposte concrete per una rinascita sostenibile del nostro Territorio, partendo dal porto di Brindisi che rappresenta il cuore pulsante e il motore della Città, e il volano di sviluppo per l’intera provincia.Accogliendo l’appello della CGIL, estendiamo l’invito alla società civile nel suo complesso (associazioni tematiche e comitati territoriali, organizzazioni di volontariato, persone) che vuole confrontarsi e condividere le proprie idee, perché da sempre la partecipazione consapevole è il sano vettore di un vero cambiamento.Siamo convinti da sempre che giustizia sociale e giustizia ambientale debbano rappresentare il paradigma innovativo per un diverso e concreto modello di sviluppo del territorio.Ci vediamo *giovedì 29 agosto* alle ore 18:00 a Palazzo Nervegna, Brindisi.