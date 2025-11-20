Forza Italia. A Brindisi la ministra Bernini

Battute finali della campagna elettorale per l’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio della Regione Puglia. Forza Italia ha organizzato presso l’Hotel Nettuno di Brindisi un incontro a cui hanno partecipato la ministra Annamaria Bernini e l’on. Mauro D’Attis. Presenti il candidato presidente Luigi Lobuono ed i candidati di Forza Italia al Consiglio regionale per la provincia di Brindisi. Hanno partecipato il sindaco Giuseppe Marchionna, il sindaco di San Vito, Silvana Errico, assessori e consiglieri comunali e simpatizzanti. Sanità’, Trasporti, Università, occupazione, tra i temi trattati nel corso dell’incontro. E per l’Universita’, il ministro Bernini ha annunciato che per l’Universita’ di Brindisi e’ gia’ cantierizzato l’indirizzo di ingegneria innovativa, con facoltà’ che saranno realizzate insieme con Uniba e Unisalento. Infine, l’on. Mauro D’Attis ha annunciato che domattina sarà’ con il sindaco a Roma per ricevere i 37 milioni di euro per la città di Brindisi per opere infrastrutturali.