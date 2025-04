Forza Italia – Antonucci nuova coordinatrice cittadina

Sarà’ l’assessore Livia Antonucci la nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia. L’elezione è e’ avvenuta questa mattina, presso l’Hotel Nettuno, durante il congresso cittadino. Erano presenti gli on. Rita Dalla Chiesa, Vito De Palma e Mauro D’Attis e il sindaco Giuseppe Marchionna, oltre a tutti i partiti di maggioranza al Comune di Brindisi. Antonucci torna nel ruolo che aveva avuto gia’ qualche anno, ma adesso con maggiore responsabilità poiché Forza Italia e’ il partito di maggioranza relativa nella coalizione e di governo. Tra le priorità’ l’attenzione all’attività’ amministrativa e soprattutto ad ogni angolo della città e ad ogni cittadino. L’intervento dell’On. D’Attis, in avvio, e’ stato molto diretto e duro, rivolgendosi a tutti i consiglieri comunali di maggioranza. “Chi fa il consigliere di maggioranza deve fare il consigliere di maggioranza. E basta. L’opposizione all’Amministrazione la devono fare, come e’ giusto che sia, i partiti che hanno perso le elezioni. A Roma vi stanno guardando. Lo ripeto a Roma vi stanno guardando”. D’Attis ha chiesto praticamente ai consiglieri di centro destra la massima attenzione e la più fervida responsabilità. Evidente il riferimento a qualche presa di posizione contraria alla maggioranza di questi ultimi mesi. Intanto, spetterà’ a Livia Antonucci condurre Forza Italia nei prossimi anni e anche ai prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalla Regione Puglia.