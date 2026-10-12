Forza Italia – Approvato all’unanimità ordine del giorno per intitolare tensostatico a Gino Maiorano

BRINDISI, APPROVATO ALL’UNANIMITÀ L’ORDINE DEL GIORNO PER INTITOLARE IL TENSOSTATICO DEL RIONE SANT’ANGELO A GINO MAIORANO.

Il Consiglio comunale di Brindisi ha approvato oggi all’unanimità l’ordine del giorno, presentato dal consigliere comunale Teodoro Perri, che impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare le procedure necessarie per intitolare il tensostatico del rione Sant’Angelo alla memoria di Gino Maiorano, storico fondatore e presidente della società sportiva Ferrini Brindisi.

Un’iniziativa che il gruppo consiliare di Forza Italia ha condiviso con l’onorevole Mauro D’Attis, nella convinzione che sia doveroso riconoscere e valorizzare il contributo di quanti, attraverso il proprio impegno, hanno lasciato un segno profondo nella storia della nostra città.

Gino Maiorano ha rappresentato molto più di un protagonista della pallacanestro brindisina. È stato un educatore, un punto di riferimento per tanti giovani, un uomo che ha saputo interpretare lo sport come strumento di crescita, inclusione sociale e formazione ai valori del rispetto, della disciplina e della lealtà.

«Come gruppo consiliare di Forza Italia abbiamo condiviso con l’onorevole Mauro D’Attis questa iniziativa, perché siamo convinti che una comunità debba saper riconoscere il valore delle persone che hanno contribuito a costruirne l’identità. Gino Maiorano ha dedicato una parte importante della sua vita ai giovani e allo sport brindisino, lasciando un’eredità che merita di essere custodita e tramandata».

Particolarmente significativo è il voto unanime espresso dal Consiglio comunale, che testimonia come il riconoscimento dei valori e delle figure più rappresentative della nostra città possa e debba andare oltre le appartenenze politiche.

«Ringraziamo tutti i consiglieri comunali per aver condiviso questa proposta. L’unanimità rappresenta un bel segnale di rispetto verso la storia sportiva di Brindisi e verso una figura che ha saputo unire generazioni attorno ai valori più autentici dello sport».

Intitolare il tensostatico del rione Sant’Angelo a Gino Maiorano non significa soltanto rendere omaggio alla sua memoria, ma anche affidare alle nuove generazioni un esempio concreto di passione, dedizione e impegno civile.

Perché una città che sa custodire la memoria dei suoi uomini migliori è una città che sa guardare al futuro.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – Brindisi