Forza Italia – Assunzioni al Comune, una opportunità per i nostri giovani

Il Gruppo consiliare di Forza Italia informa i cittadini di Brindisi che il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato una selezione per 2.200 unità di personale non dirigenziale (da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari). Tra coloro che supereranno la selezione sei funzionari saranno assegnati al Comune di Brindisi con profilo di specialista economico-statistico. Si tratta di una opportunità occupazionale a cui potranno accedere i giovani della nostra città. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 7 novembre 2024 tramite il portale INPA, al seguente indirizzo: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5b4762b9ab8a447f982997cd9f44a982