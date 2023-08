FORZA ITALIA – ATTANASI: UN GRAZIE A CHI HA RIPOSTO IN ME LA FIDUCIA

Nella giornata di Mercoledì 02 Agosto ho ricevuto l’incarico di Coordinatore Cittadino del Partito di Forza Italia della Città di Francavilla Fontana, dalla Coordinatrice Provinciale di Brindisi Laura De mola.

Un ringraziamento doveroso all’amica Laura De Mola, all’On. Mauro D’Attis e al Sen. Euprepio Curto, per aver riposto fiducia nella mia persona.

E’ motivo di orgoglio essere stato designato dal Partito a cui mi onoro di appartenere, una scelta sicuramente ponderata e condivisa all’unisono e di cui saprò certamente farne tesoro, cercando di non deludere le aspettative.

Ancora una volta cercherò di dare un valido e modesto contributo alla causa, recuperando il tempo perso, creando i presupposti di una rinascita del Partito con l’aiuto e la collaborazione fattiva di tutti.

Forza Italia nella mia Città ha rappresentato nel corso degli anni un punto di riferimento nello schieramento politico composto da uomini e da donne capaci di rappresentare quegli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, laiche e riformiste europee. Su queste basi intendo riorganizzare e riprogrammare un Partito fondato su regole di buon senso, rapporti umani e valori universali quali libertà, giustizia e solidarietà. Non è stata mia intenzione creare intrighi politici per solo rendiconto personale. La politica delle divisioni nel corso degli anni ha prodotto lacerazioni e danni inestimabili, per cui è arrivato il momento di ristabilire le regole spendendo risorse votate a quei valori e principi che caratterizzano la mia storia Politica.

Francavilla Fontana lì, 04/08/2023 Tommaso Attanasi