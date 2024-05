Forza Italia – Azzurro Donna presenta “L’Europa delle donne, il ruolo genitoriale nella separazione”

Azzurro Donna di Forza Italia è lieta di

annunciare per la serie di convegni l’Europa delle Donne, un’iniziativa volta a promuovere il

dibattito e la riflessione sulle tematiche legate all’empowerment femminile e al ruolo delle donne

nell’Unione Europea. In questo ambito, sarà presentata la candidata alle prossime elezioni europee,

Laura De Mola. Con un impegno costante per i diritti delle donne e una visione chiara per

un’Europa più inclusiva e paritaria, Laura De Mola rappresenta una voce forte e determinata nel

panorama politico italiano.

Il prossimo evento della serie, intitolato Il ruolo genitoriale nella separazione, si terrà a San Vito

dei Normanni, Corso Leonardo Leo 42, sabato 25 maggio 2024 alle ore 17:00. Il dibattito

affronterà il delicato tema del ruolo genitoriale durante e dopo il processo di separazione,

evidenziando l’importanza del supporto alle famiglie e delle politiche genitoriali in questi momenti

di cambiamento.

Tra gli ospiti illustri, avremo l’On. Mauro D’Attis, Commissario Regionale Forza Italia Puglia, la

Dr.ssa Laura De Mola, Segretaria Provinciale Forza Italia Brindisi, la Prof.ssa Beatrice De

Donato, Responsabile Regionale Forza Italia Azzurro Donna Puglia, il Dott. Vincenzo Calabretti,

Capogruppo – coordinatore Forza Italia San Vito dei Normanni.

Il dibattito sarà introdotto da Alessandra Pennella, Responsabile Provinciale di Forza Italia

Azzurro Donna e moderato dalla Dr.ssa Gilda Pagnozzi, Responsabile di Azzurro Donna Brindisi.

Inoltre interverranno per dare un loro contributo professionale la Dr.ssa Isabella D’Attoma,

Psicologa e Psicoterapeuta e l’Avv. Daniela Caputo, esperta di diritto della persona.

L’evento, aperto a tutti, sarà un’opportunità unica per i partecipanti di ascoltare e interagire con i

relatori, scambiando idee e prospettive su un argomento di grande rilevanza sociale.

Invitiamo la stampa e il pubblico a partecipare a questo importante dialogo, che promette di essere

un momento di scambio culturale e di crescita collettiva.