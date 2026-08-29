Forza Italia Brindisi – Benvenuta Lidia Penta. Si rafforza la nostra presenza in Consiglio

Forza Italia Brindisi dà il benvenuto alla consigliera comunale Lidia Penta, che da oggi entra ufficialmente a far parte del partito e del gruppo consiliare di Forza Italia.

Accogliamo con grande soddisfazione la scelta di Lidia Penta, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento che Forza Italia sta portando avanti nella città di Brindisi.

Il suo ingresso rafforza la presenza del nostro partito in Consiglio comunale e conferma la volontà di costruire una Forza Italia sempre più radicata sul territorio, aperta alle migliori energie della città e capace di essere punto di riferimento per quanti si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, del liberalismo, del garantismo e di un centrodestra responsabile e di governo.

A Lidia riconosciamo esperienza amministrativa, conoscenza delle problematiche cittadine e un impegno politico e istituzionale che potrà offrire un contributo significativo al lavoro dell’intero gruppo.

La sua adesione non è per noi soltanto un dato numerico. È soprattutto la condivisione di un percorso politico che vogliamo continuare a costruire attraverso il confronto, la partecipazione e la presenza quotidiana accanto ai cittadini.

Forza Italia intende svolgere con sempre maggiore determinazione il proprio ruolo nella vita politica e amministrativa di Brindisi, contribuendo con proposte concrete e senso di responsabilità alle scelte che riguardano il presente e il futuro della città.

A Lidia Penta rivolgiamo quindi il nostro più sincero benvenuto nella comunità di Forza Italia e l’augurio di buon lavoro. Siamo certi che insieme potremo rafforzare ulteriormente un progetto politico serio, credibile e inclusivo, mettendo sempre al centro Brindisi e l’interesse dei suoi cittadini.

Livia Antonucci-Segretaria cittadina di Forza Italia Brindisi

Teodoro Pierri-Capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Brindisi