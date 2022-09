FORZA ITALIA BRINDISI: “CERTIFICATO IL GRANDE LAVORO SVOLTO SUL TERRITORIO. DALLA RIELEZIONE DI D’ATTIS RICADUTE POSITIVE PER BRINDISI”

Il lavoro svolto da coordinatori e amministratori sul territorio paga ed è stato ampiamente riconosciuto dai brindisini. Il dato provinciale di Forza Italia per la Camera, che si attesta su un lusinghiero 13,79% di preferenze, è da considerare straordinario in quanto superiore alla percentuale pugliese e di molto superiore a quella nazionale. L’ampia vittoria al collegio uninominale di Brindisi del nostro candidato Mauro D’Attis certifica il suo grande lavoro da coordinatore regionale e da deputato, ma rappresenta anche la conferma della qualità dei rappresentanti locali di Forza Italia. Basti pensare al risultato conseguito a Fasano, dove grazie all’operato della coordinatrice provinciale Laura De Mola e di tutti i militanti, Forza Italia risulta il primo partito con il 23,06%! Un grande traguardo al quale fa seguito il dato del capoluogo, dove il partito azzurro si piazza al terzo posto davanti al Pd, e ciò nonostante la forte concorrenza di candidati di Brindisi nelle altre liste.

Alla soddisfazione per il risultato raggiunto si unisce la gioia per le ricadute positive che Brindisi e la sua provincia potranno trarne dalla rielezione dell’on. D’Attis, che da tassello importante della prossima maggioranza governativa potrà proseguire con ancora maggiore incisività il già eccellente lavoro svolto in questi anni.

Livia Antonucci, coordinatrice cittadina Forza Italia Brindisi

Gianluca Quarta e Roberto Cavalera, consiglieri comunali Forza Italia Brindisi