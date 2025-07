Il Coordinamento cittadino di Brindisi di Forza Italia esprime felicitazioni per la nomina della consigliera comunale Tiziana Martucci a responsabile cittadina di “Azzurro Donna”. Il lavoro da fare è davvero tanto, ma anche in questa nuova veste siamo certi che Tiziana saprà dare il suo contributo in termini di competenza, di entusiasmo e di attaccamento al nostro partito per meglio valorizzare esperienze e proposte delle donne della nostra città.