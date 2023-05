FORZA ITALIA BRINDISI: “FIERI PER D’ATTIS”

Forza Italia Brindisi-Fieri dell’elezione dell’On. D’Attis alla carica di vice presidente della Commissione antimafia.

Rivolgiamo le nostre congratulazioni al parlamentare, l’On. Mauro D’Attis, per l’elezione alla carica di vicepresidente della Commissione bicamerale Antimafia. A dichiararlo, la coordinatrice cittadina di Forza Italia Brindisi Livia Antonucci: ‘Siamo certi che l’impegno profuso in questi anni per la nostra città e per il Paese e il costante lavoro nella promozione della cultura della legalità, rafforzerà ancora una volta l’asse Roma-Brindisi, contrastando in modo ancor più significativo il fenomeno della criminalità organizzata’.

‘Il senso di responsabilità e l’autorevolezza dell’On. D’Attis- conclude la Antonucci- sarà determinante nello svolgimento di questo delicatissimo ruolo’.

Coordinamento cittadino FI Brindisi