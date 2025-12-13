Forza Italia – Ci faremo promotori della proposta di cittadinanza onoraria al Prefetto Carnevale

Il gruppo consiliare di Forza Italia presenterà una proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria al Prefetto Luigi Carnevale. “Brindisi passerà alla storia per aver ospitato il G7 ed una parte importante dei meriti per l’organizzazione impeccabile – afferma il capogruppo Nicola Di Donna – e per il pieno coinvolgimento della cittadinanza spetta ad un grande servitore dello Stato come il Prefetto Carnevale. Il suo ritorno in città, dopo gli anni in cui da poliziotto aveva guidato la Squadra Mobile, è coinciso anche con una fase delicatissima determinata dal processo di decarbonizzazione. Anche in questo il Prefetto Carnevale ha svolto un ruolo fondamentale che ha portato il Governo a nominarlo, grazie alle sollecitazioni svolte dall’on. Mauro D’Attis, commissario per l’accordo di programma di Brindisi. Per queste ed altre ragioni, legate anche al forte legame del Prefetto Carnevale con la nostra città, Forza Italia ritiene che la cittadinanza onoraria sia un giusto riconoscimento. Sono certo che tale proposta incontrerà il consenso unanime da parte del Consiglio Comunale”.