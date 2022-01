FORZA ITALIA – CIS: SI SCRIVE OGGI UNA PAGINA IMPORTANTE PER BRINDISI

CIS: Si scrive oggi una pagina importante per la città di brindisi, venerdì primo tavolo istituzionale.

Apprendiamo con enorme soddisfazione che il ministro Mara Carfagna ha convocato il tavolo istituzionale che, finalmente, metterà la prima pietra miliare al CIS ossia il Contratto Istituzionale di Sviluppo, che vedrà protagonista la città di Brindisi relativamente ai settori che la caratterizzano.

Fondamentale l’impegno profuso dal nostro parlamentare D’Attis che da tempo ha avviato una interlocuzione col ministro affinché si ponesse fine ai proclami e poi alle smentite sul CIS dalla maggioranza che sostiene Rossi. Fatti, dunque, non parole.

Con FI si comincia a scrivere oggi una pagina importante per il futuro della città di Brindisi.

Livia Antonucci coordinatrice FI brindisi

Roberto Cavalera capogruppo FI

Gianluca Quarta

Consigliere comunale FI