Forza Italia: D’Attis “E’ partito liberale e riformista, troviamo la sintesi su posizioni diverse”

“Sui diritti civili mi trovo a fare scelte che sono coerenti con il partito in cui milito da ragazzo. Forza Italia è un partito liberale e riformista. Credo che la società abbia superato una serie di limiti e la legislazione ne abbia preso atto. Noi siamo su questa linea e io mi trovo nel partito giusto”. Così Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione Antimafia e coordinatore regionale della Puglia di Forza Italia, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno, interviene sul tema dei diritti, dalle unioni civili allo Ius Scholae. “Il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, dice che il centrodestra è una coalizione, non un partito unico. La grandezza del fondatore del centrodestra, Silvio Berlusconi, fu proprio questa: trovare la sintesi tra posizioni che in origine era difficile mettere assieme. Ci sono posizioni diverse e FI non rinuncia a rappresentare il proprio elettorato. La cautela – prosegue l’esponente azzurro – verso l’Autonomia differenziata, ad esempio, non è l’ostilità di chi non la vuole, ma è la richiesta di vederla affinata affinché diventi uno strumento che dia più opportunità a tutti. Lo ius scholae invece si propone di migliorare la normativa attuale. Questo non significa rompere il patto con il centrodestra, significa rafforzarlo e accade quando noi tutti si lavora alla sintesi. Meglio affrontare certi argomenti che possono dividere – conclude D’Attis – piuttosto che essere fintamente uniti come fanno a sinistra».