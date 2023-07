FORZA ITALIA, D’ATTIS (FI): “DOMANI GIORNO FONDATIVO, PUGLIA CON IL VICEPREMIER TAJANI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Domani per Forza Italia sarà una giornata importante, fondativa di un nuovo corso per il nostro partito che si poggerà sempre sugli insegnamenti del nostro presidente Berlusconi. La Puglia sarà presente al Consiglio nazionale per manifestare il pieno sostegno al vicepremier Antonio Tajani, che guiderà noi azzurri con saggezza e lungimiranza, pacatezza e determinazione. Noi abbiamo “un grande futuro alle spalle”: quello che ci attende sarà il risultato di quanto seminato da un leader straordinario come Berlusconi e la nostra cultura affonderà sempre le radici in quel sogno, in quella sua idea: un’Italia libera e liberale, terra di opportunità per tutti”.