Forza Italia, D’Attis (Fi): “In Puglia 12mila iscritti. Ottimo risultato”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Una crescita record di adesioni per Forza Italia Puglia: con circa 12 mila iscritti, il nostro partito raggiunge un ottimo traguardo. Nel 2023, in Puglia, abbiamo registrato 9.300 adesioni: ergo, il 2024 segna un +30% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un risultato che premia il lavoro di squadra, la passione e l’impegno della nostra dirigenza e dei militanti azzurri. In un clima di diffuso distacco delle persone dalla politica, per noi è senza dubbio un doppio successo. Il popolo degli iscritti a Forza Italia e’ oggi il protagonista vero della vita e delle scelte del partito, con la stagione congressuale che ormai fa parte del nostro nuovo corso. Dalla fine di febbraio, infatti, in Puglia celebreremo i congressi per l’elezione dei segretari e delle segreterie cittadine: sarà un momento di grande mobilitazione su tutto il territorio regionale. Ringrazio i parlamentari, i consiglieri regionali, i segretari provinciali e comunali, gli amministratori e tutti i militanti per l’impegno profuso: è motivo di orgoglio per tutti noi”.