FORZA ITALIA. DOMANI A BRINDISI IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PICHETTO FRATIN

Domani il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, l’on Gilberto Pichetto Fratin, sarà a Brindisi con il commissario regionale di Fi, l’on Mauro D’Attis, il vice commissario, il sen Dario Damiani e l’on Andrea Caroppo. Di seguito l’agenda degli appuntamenti:

11.00-12.00: conferenza stampa del Ministro Pichetto Fratin con il candidato sindaco di Brindisi Pino Marchionna, l’on. Mauro D’Attis, il sen. Dario Damiani, l’on. Andrea Caroppo e Roberto Cavalera, capogruppo uscente di Forza Italia in Consiglio comunale. L’incontro si terrà nel comitato elettorale di Forza Italia in corso Garibaldi 56 e saranno presenti i candidati della lista di Fi;

12.30-14.00: incontro con gruppi industriali e quadri dirigenti nella sede di Confindustria Brindisi (corso

Garibaldi 53) del Ministro Pichetto Fratin con il candidato sindaco Marchionna, l’on D’Attis, il sen Damiani e l’on Andrea Caroppo;

14.00-15.00: visita istituzionale del Ministro, con la delegazione azzurra di cui sopra, al Consorzio Area Sviluppo Industriale di Brindisi (via Angelo Titi 19).

